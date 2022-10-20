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В Пскове отремонтируют проезд возле улицы Байкова

Администрация Пскова заказала ремонт проезда от ул. Байкова, проходящего вдоль дома № 48 по улице Рокоссовского. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, начальная цена контракта - 4 млн 105 тысяч 885 рублей.

Подрядчику предстоит выполнить ремонт улицы без перерывов движения транспортного потока. Протяженность участка – 0,092 км. В списке работ - фрезерование существующего верхнего слоя покрытия проезжей части на глубину до 5 см площадью 681,2 квадратного метра, ремонт тротуара с устройством покрытия из асфальтобетона (тип А5Вл) на площади 231 квадратного метра, восстановление зеленой зоны площадью 163 квадратных метра, нанесение разметки 1.14.1 (белая) на площади 11,2 квадратного метра.

Дата окончания работ – 21 июля 2023 года.