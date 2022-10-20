←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Дороги 20.10.2022 11:110 «Вафельную» разметку нанесут на 11 перекрестках в Пскове 21.10.2022 09:500 В Пскове отремонтируют проезд возле улицы Байкова 20.10.2022 17:261 Асфальтирование тротуаров началось на улице Коммунальной в Пскове 20.10.2022 15:380 Новый тротуар укладывают на улице Освобождения в Острове 20.10.2022 14:411 Псковичам нужно время, чтобы привыкнуть к «вафельной» разметке — Владимир Кузь 20.10.2022 13:260 Проезд отремонтировали во дворе на улице Лейтенанта Шмидта в Великих Луках
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

В Пскове отремонтируют проезд возле улицы Байкова

21.10.2022 09:50|ПсковКомментариев: 0

Администрация Пскова заказала ремонт проезда от ул. Байкова, проходящего вдоль дома № 48 по улице Рокоссовского. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, начальная цена контракта - 4 млн 105 тысяч 885 рублей.

Подрядчику предстоит выполнить ремонт улицы без перерывов движения транспортного потока. Протяженность участка – 0,092 км. В списке работ - фрезерование существующего верхнего слоя покрытия проезжей части на глубину до 5 см площадью 681,2 квадратного метра, ремонт тротуара с устройством покрытия из асфальтобетона (тип А5Вл) на площади 231 квадратного метра, восстановление зеленой зоны площадью 163 квадратных метра, нанесение разметки 1.14.1 (белая) на площади 11,2 квадратного метра.

Дата окончания работ – 21 июля 2023 года.

Теги: #ремонт дорог #дороги Пскова
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Вы бы стали пользоваться тонировкой в машине, если бы отменили все требования к ней?
В опросе приняло участие 3569 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
21.10.2022, 09:500 В Пскове отремонтируют проезд возле улицы Байкова 20.10.2022, 21:540 По факту смертельной аварии с учительницами Печорской гимназии возбудили дело 20.10.2022, 20:120 Суд вынес приговор по резонансному делу о ДТП под Стяглами 20.10.2022, 20:100 Более 40 псковичей лишились водительских прав из-за медицинских противопоказаний
20.10.2022, 17:261 Асфальтирование тротуаров началось на улице Коммунальной в Пскове 20.10.2022, 16:400 Петербуржец отделался штрафом за порчу имущества псковских дорожников и стрельбу 20.10.2022, 15:380 Новый тротуар укладывают на улице Освобождения в Острове 20.10.2022, 15:210 Двух пешеходов сбили в Пскове. ФОТО
20.10.2022, 15:100 Благоустройство автостанции начали в Дно 20.10.2022, 15:000 Тест-драйв ПЛН — Geely Coolray с Викторией Марчук. ВИДЕО 20.10.2022, 14:411 Псковичам нужно время, чтобы привыкнуть к «вафельной» разметке — Владимир Кузь 20.10.2022, 13:260 Проезд отремонтировали во дворе на улице Лейтенанта Шмидта в Великих Луках
20.10.2022, 13:231 Сериальная актриса за рулём Audi насмерть сбила россиянку 20.10.2022, 12:410 «Вафля»-беспризорница: мнение псковичей о необычном дорожном нововведении 20.10.2022, 11:590 В Пскове заключен контракт на разработку проектной документации строительства велодорожек 20.10.2022, 11:520 Петербуржец потерял жену в смертельном ДТП и попал в дедовичский суд
20.10.2022, 11:110 «Вафельную» разметку нанесут на 11 перекрестках в Пскове 20.10.2022, 10:590 Два автомобиля столкнулись на улице Юбилейной в Пскове 20.10.2022, 10:150 Более 50 пешеходов сбили в Пскове с начала года 20.10.2022, 09:502 Автомобильный рынок лишится 4,4 млн машин из-за дефицита полупроводников
19.10.2022, 21:240 Псковичам напомнили о действующей скидке на онлайн-оплату госпошлины при регистрации автомобиля 19.10.2022, 20:390 В Порховском районе закроют участок дороги для проведения чемпионата по бегу 19.10.2022, 18:080 Псковичей призвали быть дисциплинированными на дорогах 19.10.2022, 18:050 Ремонт дороги на улице Александра Матросова в Пскове выполнят до конца июня 2023 года
19.10.2022, 17:300 Экипироваться фликерами рекомендовали пешеходам в Псковской области 19.10.2022, 15:430 Бортовые камни привезли к Троицкому мосту в Пскове. ФОТО 19.10.2022, 15:200 100 часов обязательных работ пришлось отработать псковичу за вождение автомобиля без прав 19.10.2022, 13:520 Работы с дорожным полотном начались на улице Яна Фабрициуса в Пскове. ФОТО
19.10.2022, 13:231 Готовится новый конкурс на продолжение строительства Северного обхода Пскова 19.10.2022, 13:154 Псковичка едва не провалилась в люк на улице Яна Фабрициуса 19.10.2022, 11:400 Пустошанин уснул за рулём и опрокинул свою машину в кювет 19.10.2022, 11:230 «Лежачих полицейских» привели в порядок на трёх улицах Пскова
19.10.2022, 11:210 BMW и Škoda не поделили дорогу в Пскове 19.10.2022, 11:091 ВАЗ и Lexus столкнулись в Новосокольническом районе, погиб водитель. ФОТО 19.10.2022, 11:040 Новый светофор установят на Северном обходе Пскова 19.10.2022, 10:560 Существующую схему движения на улице Кузбасской Дивизии в Пскове продлили до 26 октября
19.10.2022, 10:450 Власти не поддержали инициативу создать пешеходный переход на перекрестке улиц Герцена и Школьной в Пскове 19.10.2022, 10:050 Искусственное освещение и пешеходные секции появятся у светофора на Северном обходе Пскова 18.10.2022, 17:390 Три автомобиля столкнулись возле автовокзала в Пскове 18.10.2022, 16:483 Автостанцию «Старый Изборск» закрывают из-за её убыточности
18.10.2022, 16:260 Заключен контракт на ремонт ведущих к Fjord Plaza тротуаров в Пскове 18.10.2022, 13:070 Движение на пересечении улиц Дьяконова и Ленина в Великих Луках откроют в конце ноября 18.10.2022, 12:110 Псковичей призвали не действовать с детьми по принципу «со мной можно» 18.10.2022, 10:580 Почти 1500 нарушений выявили на псковских дорогах за неделю
18.10.2022, 10:310 Движение перекроют на трассе Р-23 в направлении Петербурга на 20 минут 18.10.2022, 09:540 Ремонт двора завершают на Октябрьском проспекте в Великих Луках 17.10.2022, 18:000 «Колесницы дьявола»: как новые поправки для электросамокатов повлияют на движение? 17.10.2022, 16:550 Двух нетрезвых водителей остановили в Пскове
17.10.2022, 15:171 Владимир Кузь оценил внедрение светодиодных маячков на дорогах в Пскове 17.10.2022, 13:490 Новая разметка появилась на въезде в Псков 17.10.2022, 13:210 Два автомобиля не поделили проезжую часть на улице Алмазной в Пскове 17.10.2022, 10:5414 Прения сторон прошли в суде по делу о резонансном ДТП под Стяглами
17.10.2022, 10:450 Автомобиль Ford протаранил столб и забор в Себеже 17.10.2022, 10:282 Две учительницы Печорской гимназии погибли в ДТП. ФОТО 17.10.2022, 10:041 Студент ПсковГУ устроил ДТП с тремя пострадавшими 17.10.2022, 07:466 Сколько лет копить жителю Псковской области на новый автомобиль, выяснили эксперты
16.10.2022, 20:570 Женщина погибла в результате ДТП в Печорском районе 16.10.2022, 16:450 Два автомобиля столкнулись на Запсковье 16.10.2022, 09:350 Россиян предупредили о появлении новых дорожных знаков 15.10.2022, 22:220 Мотоциклист сбил четырёх пешеходов на тротуаре в Петербурге
15.10.2022, 17:460 Нетрезвый водитель попался полицейским в Великих Луках 15.10.2022, 16:520 В Ленинградской области полностью перекроют движение на трассе Р-23 в направлении Пскова 15.10.2022, 15:330 Аналитики ожидают сокращения производства автомобилей в мире к 2025 году 15.10.2022, 14:530 Спрос на работников дорожного хозяйства в России вырос на 24% за год
15.10.2022, 12:490 Женщина за рулём Hyundai Solaris насмерть сбила мальчика на электросамокате в Петербурге 15.10.2022, 11:250 Два автомобиля столкнулись на перекрёстке у «Акваполиса» в Пскове 14.10.2022, 21:300 Делегация Псковской области посетила международный форум «Дорога 2022» в Казани 14.10.2022, 17:520 Изменились сроки перекрытия участков проспекта Энтузиастов в Пскове
14.10.2022, 17:291 Десять инноваций: что видели пешеходные переходы в Пскове за последние десять лет? 14.10.2022, 16:100 Два автомобиля столкнулись напротив областного суда в Пскове 14.10.2022, 15:470 Движение по железнодорожному переезду ограничат на Крестовском шоссе в Пскове 14.10.2022, 14:430 Участок дублера улицы Инженерной перекроют в Пскове
14.10.2022, 13:180 Пьяный пскович украл машину, разбил её и продал за 50 тысяч 14.10.2022, 12:550 Мост через реку Толбица реконструируют в Псковском районе 14.10.2022, 12:470 Массовые проверки водителей пройдут в трёх районах Псковской области 14.10.2022, 12:140 Появились фотографии с места смертельного ДТП в Островском районе
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.