АвтоМир / Дороги

Великолучан предупредили о временном закрытии железнодорожного переезда

Железнодорожный переезд на улице Новоселенинской в Великих Луках 27 октября временно закроют для движения автомобильного транспорта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Новосокольническая дистанция пути информирует о закрытии железнодорожного переезда 479 км ПК 5 (Лазавицкий, на улице Новоселенинской) в период времени с 10:00 до 16:00 27 октября для движения автомобильного транспорта», - отметили в администрации.

Объезд будет возможен через путепровод на улице Промышленной.