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Участок Сиреневого бульвара в Пскове временно закроют для движения транспорта

Участок Сиреневого бульвара в Пскове временно закроют для движения автотранспорта. Соответствующее постановление опубликовано на сайте нормативно-правовых актов Псковской области.

«Вести временное прекращение движения автотранспорта с 8:00 31 октября по 18:00 10 ноября по Сиреневому бульвару от дома №15 по Сиреневому бульвару до дома №3 по Сиреневому бульвару (направление от улицы Юности в сторону проспекта Энтузиастов)», - говорится в тексте документа.

Перекрытие движения связано с проведением дорожных работ на Сиреневом бульваре.