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Сотрудники «СитиИнвестГрупп» восстанавливают профиль грунтовых дорог в Пскове

Профиль грунтовых дорог восстанавливают в Пскове сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»

«Восстановление профиля грунтовых дорог, сезонное сгребание листвы на зелёных зонах, подметание тротуаров, очистка проезжей части, уборка посадочных площадок и очистка урн и другие виды работ выполняются нашей организацией круглосуточно на улично-дорожной сети города», - рассказали в ООО «СитиИнвестГрупп».

ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: