Сотрудники «СитиИнвестГрупп» восстанавливают профиль грунтовых дорог в Пскове

Профиль грунтовых дорог восстанавливают в Пскове сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.
Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»
«Восстановление профиля грунтовых дорог, сезонное сгребание листвы на зелёных зонах, подметание тротуаров, очистка проезжей части, уборка посадочных площадок и очистка урн и другие виды работ выполняются нашей организацией круглосуточно на улично-дорожной сети города», - рассказали в ООО «СитиИнвестГрупп».
ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.
Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: