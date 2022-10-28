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Участок улицы Старотекстильной в Пскове закроют для движения транспорта

Движение автотранспорта закроют по одной полосе проезжей части улицы Старотекстильной в районе здания № 2 (при движении от улицы Шоссейной в сторону улицы Ветряной) в Пскове с 2 по 10 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Причина перекрытия - проведение дорожных работ.

«Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок. При движении просьба внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков», - добавили в пресс-службе.