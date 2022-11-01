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Более 2500 штрафов от фотовидеофиксации обжаловали в Псковской области с начала года

Более 2500 штрафов от фотовидеофиксации обжаловали в Псковской области с начала года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении ГИБДД УМВД России.

На вынесенные с начала 2022 года постановления об административных правонарушениях поступило 2 640 жалоб. Из них 2150 удовлетворены, постановления по результатам их рассмотрения отменены.

Основная причина обжалования постановлений - это продажа автомобиля другому лицу. В связи с неисполнением покупателем своих обязанностей по постановке транспортного средства на учет, и отсутствии у Госавтоинспекции сведений о продаже машины, постановления продолжают выноситься в отношении предыдущего собственника.

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Обнаружив поступления штрафов на свое имя, бывший автовладелец подает жалобу на постановление с приложением договора купли-продажи, центр автоматической фиксации дорожных правонарушений ГИБДД области проводит проверку. В случае подтверждения информации, отменяет постановление и выносит новое в отношении покупателя машины.