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Участок улицы Льва Толстого в Пскове закроют для движения в связи с прорывом водопровода

Участок улицы Льва Толстого между улицами Кузнецкой и Гражданской в связи с прорывом водопровода закроют для движения с 5 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Специалистам предстоит определить причину аварии и оценить масштаб предстоящих работ.

«В настоящее время без водоснабжения остаются два жилых дома и одно административное здание. На время производства работ Горводоканал будет осуществлять подвоз питьевой воды. Автомобилистов просим быть внимательнее и выбирать пути объезда», - добавили в администрации.