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Владимир Кузь о готовности псковских дорог к зиме

Сильные осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются в Псковской области днём 15 ноября, население предупреждают о возможном образовании гололедицы. Насколько дороги региона готовы к таким погодным условиям? Не станет ли снег в этом году глобальной и неожиданной проблемой для автомобилистов? На эти и другие вопросы в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей ответил депутат Псковского областного Собрания, заместитель председателя парламентского комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, заместитель директора по производству ООО «СпецДор 60» Владимир Кузь.

- Владимир Васильевич, вот уже сегодня идут осадки в виде мокрого снега, как это скажется на безопасности дорожного движения? Какие проблемы обычно возникают на дорогах с первым снегом?

- Конечно, это плохо скажется на безопасности дорожного движения. Обычно водители не успевают переобуться на зимнюю резину, бывает, не успевает выйти снегоуборочная техника, бывает, не успевают полить дорожное полотно реагентом. В этом году, насколько я знаю, Борис Андреевич (Елкин, глава Пскова — ред.) заранее всё продумал, проводились встречи с подрядчиками, которые будут выполнять эти работы. Думаю, в этом году должно быть всё вовремя и чётко.

- Как вам кажется, насколько успешно новый глава Пскова справится с трудностями зимнего периода?

- Будем надеяться, что успешно. По крайней мере, предпосылки к этому есть.

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- Чем, по вашим наблюдениям, лучше посыпать дороги во время первого снега? Во время наледи?

- Реагентами поливать лучше всего, но это очень дорого, поэтому у нас их в основном посыпают солевой смесью.

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- На что, на ваш взгляд, стоит особенно обратить внимание, чтобы выпадение осадков в виде снега не стало для Пскова в этом году глобальной проблемой?

- Думаю, важнее всего вовремя выводить на дороги снегоуборочную технику. Конечно, сейчас это делать пока ещё рано, но при действительно больших осадках делать это нужно своевременно.

- Продолжат ли в Пскове ремонт дорог в зимних условиях? До скольких градусов это можно делать без ущерба качеству?

- Тут стоит обратить внимание на то, что дорога - это не только укладка асфальта, это, например, и подготовка основания. Если погодные условия будут позволять, если не будет сильного мороза, можно будет уже после первого снега продолжать делать основание. Асфальт, конечно, лучше не укладывать. Строительство ведь не приостанавливается во время снега, соответственно, и земляное полотно тоже можно будет продолжать готовить.

Беседовала Мария Королёва