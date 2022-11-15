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Крышки дождеприёмных колодцев ливневой канализации очищают в Пскове

Крышки дождеприёмных колодцев ливневой канализации очищают в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «СитиИнвестГрупп».

Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»

«При обильных осадках акцент на очистку крышек дождеприёмных колодцев ливневой канализации», - сообщили в организации.

ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: