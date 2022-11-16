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Освещение появится у одного из пешеходных переходов в Псковском районе

Освещение появится у пешеходного перехода на автодороге Писковичи - Струково в Псковском районе. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, по результатам конкурса работы выполнит ООО «Энергопроект» за 275 тысяч 400 рублей.

Будут использованы два уличных светильника «GALAD Победа LED-100», железобетонные опоры, проведут кабельную линию. В списке используемых материалов есть фотореле, оно предназначено для автоматического включения и отключения освещения в зависимости от уровня освещенности.

Срок выполнения работ: 30 дней с даты подписания контракта.