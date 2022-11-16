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Режим работы светофора поменяли на перекрёстке улиц Коммунальной и Печорской в Пскове

Светофор на пересечении улиц Коммунальной и Печорской в Пскове перевели на круглосуточный режим работы. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин.

Ранее пскович пожаловался, что на перекрестке светофор работает в режиме желтого мигающего сигнала до 8.00. А с 7.00 начинается оживленное движение пешеходов и транспорта. Автор обращения просил перенести начало регулируемого режима работы светофора на 7.00, уточнили в Telegram-канале «Псков. За рулем».

«Выявленные нарушения в работе светофорного объекта устранены, светофорный объект переведен в круглосуточный режим работы», - отметил глава города.