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Ночью улицы Пскова обработали противогололедными материалами

Ночью улицы Пскова обработали противогололедными материалами. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото и видео: Борис Елкин

«Прошу автолюбителей быть внимательными на дорогах, а также произвести замену летней резины на зимнюю», - добавил он.

Напомним, что водителям следует быть предельно сконцентрированными при управлении автомобилем, в частности, соблюдать интервал и дистанцию между транспортными средствами.

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Кроме того, нельзя превышать скорость и в любое время дня и ночи передвигаться на машине с включенными фарами. В непогоду сотрудники ГИБДД советуют использовать противотуманные фары.