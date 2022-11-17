АвтоМир / Дороги

Снегопад затрудняет движение по дорогам Себежского района

В результате прошедшего обильного снегопада затруднено движение по автомобильным дорогам Себежского района. Об этом сообщили в официальном сообществе администрации Себежского района социальной сети «ВКонтакте».

«Дорожная техника уже работает по расчистке снега. В связи с этим просим вас без необходимости не выезжать на дороги, чтобы не затруднять работу дорожной техники, убрать автомашины с обочин, въездов во дворы», – написали в публикации.

В администрации отметили, что все возможные меры принимаются, и расчистку дорог производят в соответствии с их категориями.