←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё АвтоМир / Дороги 17.11.2022 08:190 «Вафельная» разметка появилась на Четырех углах в Пскове 20.11.2022 09:000 Снегопад затрудняет движение по дорогам Себежского района 18.11.2022 20:340 Дорогу Орша - Плясани - Малое Никулино приняли в муниципальную собственность в Новоржевском районе 18.11.2022 17:370 «Псковавтодор» продолжает ремонт дороги к Крыпецкому монастырю 18.11.2022 16:190 Стало известно, чем обрабатывают дороги Пскова против наледи 18.11.2022 14:150 «Спецтранссервис» выполнит ремонт проезда на Завеличье
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

Снегопад затрудняет движение по дорогам Себежского района

20.11.2022 09:00|ПсковКомментариев: 0

В результате прошедшего обильного снегопада затруднено движение по автомобильным дорогам Себежского района. Об этом сообщили в официальном сообществе администрации Себежского района социальной сети «ВКонтакте».

«Дорожная техника уже работает по расчистке снега. В связи с этим просим вас без необходимости не выезжать на дороги, чтобы не затруднять работу дорожной техники, убрать автомашины с обочин, въездов во дворы», – написали в публикации. 

В администрации отметили, что все возможные меры принимаются, и расчистку дорог производят в соответствии с их категориями.

Теги: #дороги
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Вы бы стали пользоваться тонировкой в машине, если бы отменили все требования к ней?
В опросе приняло участие 4122 человека
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
20.11.2022, 09:000 Снегопад затрудняет движение по дорогам Себежского района 19.11.2022, 20:230 Псковская ГИБДД призывает водителей не пренебрегать мерами безопасности при перевозке детей 19.11.2022, 11:120 Грузовик и легковой автомобиль столкнулись в Псковской области 18.11.2022, 20:340 Дорогу Орша - Плясани - Малое Никулино приняли в муниципальную собственность в Новоржевском районе
18.11.2022, 19:270 Чем частое моргание опасно для водителей, рассказала сомнолог 18.11.2022, 17:370 «Псковавтодор» продолжает ремонт дороги к Крыпецкому монастырю 18.11.2022, 16:540 Пассажир перевернувшегося грузовика в Великолукском районе сломал ключицу 18.11.2022, 16:190 Стало известно, чем обрабатывают дороги Пскова против наледи
18.11.2022, 15:191 Зарплата псковичей в сфере транспорта в прошлом году увеличилась почти на 15% 18.11.2022, 15:130 Ford и Daewoo столкнулись на Завеличье 18.11.2022, 14:420 Грузовик перевернулся в Великолукском районе. ФОТО 18.11.2022, 14:310 Сотрудники псковской ГИБДД сдали кровь ко Дню памяти жертв ДТП
18.11.2022, 14:150 «Спецтранссервис» выполнит ремонт проезда на Завеличье 18.11.2022, 12:580 Недовольный ремонтом водитель автобуса задавил российского автослесаря 18.11.2022, 11:090 Опочанина отправили в колонию-поселение за гибель пассажира снегоболотохода 18.11.2022, 10:580 Два автомобиля столкнулись на Октябрьской площади в Пскове
18.11.2022, 10:480 Легковой автомобиль на летней резине перевернулся в Пскове. ФОТО 17.11.2022, 20:350 День памяти жертв ДТП прошёл в Великих Луках 17.11.2022, 19:100 Стадо косуль перегородило дорогу у кладбища в Порховском районе. ВИДЕО 17.11.2022, 18:310 Три автомобиля столкнулись в центре Пскова и образовали пробку
17.11.2022, 16:462 Автозаводу «Москвич» выдали сертификаты на две новые модели 17.11.2022, 16:300 Не только «вафля»: 5 идей для города 17.11.2022, 16:110 Три автобусных маршрута отменили в Дедовичах из-за нехватки водителей 17.11.2022, 15:151 Интерактив: Сахарная «вафельная» разметка
17.11.2022, 14:240 «Скорпион» отремонтирует дырявый мост через реку Плюсса 17.11.2022, 11:570 Великолукские сотрудники ГИБДД сдали кровь в рамках акции «Подари жизнь» 17.11.2022, 10:450 Девушка за рулём Audi спровоцировала наезд на пешехода в Пскове 17.11.2022, 10:111 Сбитое автомобилем ограждение отлетело в пешехода в Пскове
17.11.2022, 09:541 Житель Ленинградской области погиб в ДТП в Опочецком районе 17.11.2022, 08:453 Ночью улицы Пскова обработали противогололедными материалами 17.11.2022, 08:350 Псковских водителей просят быть осторожными на дорогах 17.11.2022, 08:190 «Вафельная» разметка появилась на Четырех углах в Пскове
16.11.2022, 20:100 Десять межквартальных проездов отремонтируют в Пскове до конца года 16.11.2022, 20:020 Автобусный маршрут снова отменили в Дедовичах из-за нехватки водителей 16.11.2022, 15:160 Режим работы светофора поменяли на перекрёстке улиц Коммунальной и Печорской в Пскове 16.11.2022, 14:490 Новый асфальт уложили на нескольких дорогах Запсковья
16.11.2022, 14:210 Освещение появится у одного из пешеходных переходов в Псковском районе 16.11.2022, 14:070 Расходы на строительство дорог существенно увеличат в Псковской области 16.11.2022, 13:340 Петербурженка легла на проезжую часть и оказалась под колесами автомобиля. ВИДЕО 16.11.2022, 12:070 Микроавтобус сбил пешехода в Пскове. ФОТО
16.11.2022, 11:590 Автодороги федерального значения в Псковской области подготовили к зиме 16.11.2022, 10:262 Псковские дороги обработали противогололёдными материалами 16.11.2022, 08:440 Крышки дождеприёмных колодцев ливневой канализации очищают в Пскове 15.11.2022, 21:320 Ремонт объездного моста через реку Шелонь продолжается в Дедовическом районе
15.11.2022, 21:082 Ремонт автомобильной дороги продолжается в Печорском районе 15.11.2022, 18:050 Автомобиль влетел в дерево в деревне Родина Псковского района 15.11.2022, 17:190 Водителя автомобиля Volkswagen госпитализировали после ДТП в Псковском районе 15.11.2022, 17:110 Дурная бесконечность: седьмое заседание по резонансному делу о мальчике, сбитом в Пскове больше года назад, вновь закончилось ничем
15.11.2022, 15:256 Путепровод планируют построить через железную дорогу в створе улицы Советской Армии в Пскове 15.11.2022, 12:080 Участок дороги до границы с Латвией ввели в эксплуатацию в Псковской области 15.11.2022, 11:310 Псков занял 66 место по качеству общественного транспорта 15.11.2022, 11:210 Владимир Кузь о готовности псковских дорог к зиме
15.11.2022, 11:140 ДТП на Рижском проспекте в Пскове произошло во время выполнения левого поворота 15.11.2022, 10:430 Женщина попала в реанимацию после наезда автомобиля в Великих Луках 15.11.2022, 09:150 Грузовик сгорел на трассе в Стругокрасненском районе 14.11.2022, 17:471 Свидетелей ДТП четырёхлетней давности разыскивают в Псковской области
14.11.2022, 16:410 Нетрезвый 29-летний водитель ВАЗа попался полицейским в Острове 14.11.2022, 16:112 Платные автостоянки планируют сделать на вокзале и в аэропорту Пскова 14.11.2022, 15:551 Великолучанка повредила бампер своего автомобиля в яме у детского сада 14.11.2022, 15:140 В Госавтоинспекции напомнили о необходимости использования зимних шин
14.11.2022, 13:410 Великолучанка за рулём Renault сбила собаку, осмотрела автомобиль и скрылась 14.11.2022, 13:270 Peugeot и Lada столкнулись на Рижском проспекте в Пскове 14.11.2022, 11:310 Первый снег ждут в Псковской области в ближайшие дни 14.11.2022, 10:500 Два автомобиля столкнулись на перекрестке в Великих Луках
14.11.2022, 10:030 Ford Focus под управлением девушки въехал в световую опору в Красногородске 13.11.2022, 19:150 Пассажир пострадал в результате наезда автомобиля на фонарь в Красногородске 12.11.2022, 19:050 Городские службы убрали упавшее дерево с проезжей части в Пскове 12.11.2022, 18:140 Автомобильное движение через Судовицкий канал временно ограничат в Новоржевском районе
12.11.2022, 17:060 Разбитый автомобиль Mazda бросили на трассе в Пушкиногорском районе 12.11.2022, 14:170 Отремонтированный участок дороги ввели в эксплуатацию в Великолукском районе 12.11.2022, 09:241 Иностранка на машине с псковскими номерами погибла в ДТП под Санкт-Петербургом 11.11.2022, 21:320 Учащиеся Моглинской школы узнали, как правильно вести себя на дорогах
11.11.2022, 19:220 Женщина погибла в результате «пьяного» ДТП в Псковской области 11.11.2022, 17:330 Одностороннее движение и новый пешеходный переход: итоги городской комиссии по БДД 11.11.2022, 16:040 Более 50 несоответствующих нормам пассажирских транспортных средств выявили в Пскове 11.11.2022, 14:290 Два автобусных маршрута отменили в Дедовичах из-за нехватки водителей
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.