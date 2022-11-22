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АвтоМир / Дороги

Великолучане жалуются на сужение проезжей части из-за некачественной чистки снега

23.11.2022 10:23|ПсковКомментариев: 0

Проезжая часть на улице Гоголя в Великих Луках существенно сузилась из-за некачественной чистки снега. Об этом в группе «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте» сообщил один из подписчиков. 

 

Фото здесь и далее: группа «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте»

«Из года в год люди ругаются, что уборочные машины сужают проезжую часть там, где возможно прочистить и сделать дорогу шире.
Этот год - не исключение. Вчера проехали снегоуборочные машины по улице Гоголя в сторону частного сектора и обратно, но прочистили только центр дороги. То же самое было и пару дней назад после снегопада», - рассказал местный житель. 

По его словам, из-за этого ширина проезжей части существенно сужается.

 

«Теперь там даже пешеходам места нет, приходится идти по центру дороги, уступая движущимся машинам. Это что, экономия на солярке? Или просто так делают? Потом эти сугробы будут лежать до конца весны. Кстати, в этих местах, где сейчас наваливают сугробы с дороги, находятся ливневые канализации. Чуть подтает, потом подморозит, и хана ливневкам опять до середины весны. Они там и без снега плохо справляются», - заметил великолучанин. 

Ранее сообщалось, что в Пскове ведётся круглосуточная уборка снега. 

Теги: #великие луки #дороги #уборка снега
Источник: Псковская Лента Новостей
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