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Более шести километров дорог ввели в эксплуатацию после ремонта в Дедовичах

Более шести километров дорог ввели в эксплуатацию после ремонта в Дедовичах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Участок автомобильной дороги Дубровка - Дедовичи (км 10+717 - км 12+087) проходит по улице Коммунаров, на которой расположена автостанция. Здесь дорожники отремонтировали асфальтобетонное покрытие, пересечения, примыкания и съезды, восстановили укрепленные части обочин и виражей, укрепили обочины, произвели ремонт существующих автобусных остановок и остановочных площадок с заездными карманами.

Для безопасности дорожного движения на участке краской и термопластиком нанесена дорожная разметка. Дорога относится к III-й технической категории и имеет две полосы движения с асфальтобетонным покрытием.

На участке протяженностью 5 км автомобильной дороги Дедовичи – Алексино (км 0+000 - км 5+000) осуществлялся ремонт центральных улиц в Дедовичах – улица Бундзена и улица Комсомольской. В ходе ремонта здесь отремонтировано асфальтобетонное покрытие, пересечения, примыкания и съезды, восстановлены укрепленные части обочин и виражей, укреплены обочины и откосы засевом трав по слою растительного грунта, осуществлен ремонт водопропускных труб и автобусных остановок с посадочными площадками с пандусом.

Для безопасности дорожного движения на участке произведено устройство искусственных дорожных неровностей из асфальтобетона, краской и термопластиком нанесена дорожная разметка. Дорога относится к V-й технической категории и имеет две полосы движения с асфальтобетонным покрытием.

Сумма контракта – более 123 миллиона рублей. Ремонт дорог стал возможен благодаря выделению дополнительных денежных средств из правительства РФ на развитие автомобильных дорог в рамках проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения».