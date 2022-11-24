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«ГорДозор»: Испытание снегопадом. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись урбанистической программы «ГорДозор», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 28 ноября. На этот раз поводом для разговора стал недавний снегопад в Пскове и гололед на тротуарах.

Справились ли коммунальные службы? Как бороться с последствиями осадков правильно? Об этом и многом другом - в эфире.

Напомним, «ГорДозор» - новый урбанистический проект радио «ПЛН FM». Городская среда, общественные пространства и улично-дорожная сеть, вопросы, пожелания и жалобы, проблемы и пути их решения - об этом будут рассказывать ведущие нового проекта: активист движения «Убитые дороги» Николай Мельков и Александр Елисеев.