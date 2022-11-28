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25 единиц специализированной техники устраняют последствия снегопада в Пскове

25 единиц специализированной техники и около 50 человек устраняют последствия ночного снегопада в Пскове 30 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото/видео: пресс-служба администрации Пскова

«В работе задействованы 13 коммунальных дорожных машин, 7 тракторов, 2 "Бобкэта", 2 автогрейдера и погрузчик», - отметили в пресс-службе.

Дорожные рабочие вручную расчищают пешеходные зоны на мостах, автобусные остановки, лестницы и труднодоступные для техники места.