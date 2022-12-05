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Тему зимнего содержания дорог обсудили в администрации Пушкиногорского района

Тему зимнего содержания дорог обсудили в администрации Пушкиногорского района. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила депутат районного Собрания Оксана Филиппова.

Фото здесь и далее: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

Мероприятие прошло с участием вице-спикера Псковского областного Собрания, лидера фракции «Единой России» Армена Мнацаканяна, специалистов администрации, депутатов Собрания, глав поселений, представителей подрядных организаций. Также в совещании принял участие руководитель компании «Псковавтодор» Павел Кипрушев.

Пушкиногорский филиал «Псковавтодора» обслуживает 211 км районных дорог. При наступлении снегопада работы ведутся сначала на магистралях (Новгородка, дорога на Локню) и дорогах с большим автотрафиком (центр поселка Пушкинские Горы), затем переходят на дороги с меньшей интенсивностью, рассказала Оксана Филиппова.

Павлу Кипрушеву она адресовала вопросы о пополнении парка новой техникой. В ближайшее время в район должна прийти грузопассажирская «Газель», рассматривается вопрос поставки комплексной дорожной машины (КДМ) с возможностью установки поливомоечного оборудования в летний период.

У муниципального предприятия в ведении 230 км районных дорог. По словам присутствовавшего на совещании представителя организации, в первые дни снегопада сложности были, сейчас работу синхронизировали. Всю Велейскую волость обслуживает подрядчик ООО «Прайм-Тайм». Проблемы первых дней снегопадов также признали – часто ломалась техника, тракторов не хватало. Сейчас, по словам подрядчика, удалось войти в график.

«Немало вопросов к владельцам территорий с массовым посещением населения. Уборка входит в ответственность собственников», - заметила Оксана Филиппова.

Нарушителям правил благоустройства и содержания территорий, отметил глава администрации городского поселения «Пушкиногорье» Александр Афанасьев, выданы предостережения. Работа с собственниками по контролю уборки, добавил он, будет продолжена.