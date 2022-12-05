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Владимир Кузь объяснил сложности с уборкой сельских дорог от снега

Сложности с уборкой сельских дорог от снега в Псковской области возникают из-за недостатка финансирования. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов, заместитель директора по производству ООО «СпецДор 60» Владимир Кузь в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Парламентарий напомнил, что дороги делятся на четыре типа:

федеральные (за их содержание отвечает государство), региональные (их содержит правительство Псковской области), муниципальные (находятся в зоне ответственности районов), дороги местного значения (их содержат волости).

«Проблемы с содержанием дорог также идут по нисходящей. Федеральные дороги чистятся идеально - здесь самый большой трафик, по-другому никак. И техника здесь мощная, и финансирование другое. Региональные содержатся хуже, но самая большая проблема возникает с волостными дорогами. Тут главная проблема с финансированием», - сказал Владимир Кузь.

По его словам, главы волостей стараются разделить имеющийся бюджет таким образом, чтобы денег хватило и на ремонт, и на содержание дорог, однако трудностей им избежать не удаётся.

«В этом вопросе тяжело рассчитать. Два года назад не было снега, пытались больше отремонтировать дорог, на содержание меньше осталось. Второй момент - это подрядчики, в сельской местности волости, бывает, напрямую заключают договор с теми, у кого есть трактор. Но бывает, что в этой деревни трактора нет, а из соседней тракторист ехать за предложенную сумму отказывается. Купить свой трактор и нанять тракториста волость не может, ну никак. Поэтому на уровне волостей с дорогами есть проблема», - пояснил депутат.