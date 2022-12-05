Ремонт дороги Гверздонь – Крупп – Кулье в Печорском районе постараются завершить в максимально сжатые сроки. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в программе «Обратный отсчёт» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
В эфир дозвонился радиослушатель, который отметил, что на объекте сменилось несколько подрядчиков, а ремонт дороги не могут закончить уже несколько лет.
Напомним, мероприятия по реконструкции региональной дороги начали в рамках соглашения о реализации приграничного сотрудничества России и Эстонии.