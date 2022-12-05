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Ремонт дороги Гверздонь – Крупп – Кулье завершат в кратчайшие сроки

Ремонт дороги Гверздонь – Крупп – Кулье в Печорском районе постараются завершить в максимально сжатые сроки. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в программе «Обратный отсчёт» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В эфир дозвонился радиослушатель, который отметил, что на объекте сменилось несколько подрядчиков, а ремонт дороги не могут закончить уже несколько лет.

«Действительно, проблемный объект, не везло с подрядчиками. Мы провели оперативный штаб по устойчивому развитию экономики, приняли решение о единственном поставщике, контракт заключён, подрядчик выходит, будем контролировать, чтобы в максимально короткие сроки дорога была приведена в прядок. Держим ситуацию на контроле, понимаем, что уже долго с ней (дрогой - ред.) ковыряемся, постараемся сделать это в максимально короткие сроки», - ответил Михаил Ведерников.

Напомним, мероприятия по реконструкции региональной дороги начали в рамках соглашения о реализации приграничного сотрудничества России и Эстонии.