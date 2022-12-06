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Борис Елкин: Коммунальщики в этом году были готовы к зиме

Коммунальщики в Пскове в этом году были готовы к зиме. Об этом в беседе с корреспондентом «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил глава Пскова Борис Елкин.

«Не скажу, что неожиданно (выпал снег - ред.). В принципе, мы ожидали приход зимы. Часто говорят, что коммунальщики не готовы к зиме. На самом деле, готовы были. В принципе, с первых дней, как выпал первый снег, как появился первый, назовем так, гололёд, техника была на улицах города», - отметил Борис Елкин.

По его словам, в этом году в Пскове действуют те же контракты с подрядчиками по уборке снега, что и в прошлом году. Центр Пскова убирает компания «Псковавтодор», в спальных районах улицы чистит «СитиИнвестГрупп».

«В принципе, все были готовы. И техника готова, и количество людей соответствовало. Конечно, ряд каких-то вопросов возникает в ходе уборки. Это связано с тем, что есть все-таки ступенчатость уборки улиц города. Понятное дело, что мы начинаем с основных магистралей города, а потом переходим на остальные объекты, остальные дороги», - отметил градоначальник.

Он заметил, что именно по этой причине не на все улицы Пскова сразу выходит техника после снегопада.

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«И во время снегопада бывает поступают обращения, что снег не убран. Во время снегопада мы убираем, но понятно, что эффект не так заметен, как после завершения снегопада. Собственно, работы эти ведутся, где-то приходится в ручном режиме, может быть, что-то докручивать, но, в принципе, достаточно оперативно отзываются подрядчики», - подчеркнул Борис Елкин.