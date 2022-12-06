Борис Елкин: Коммунальщики в этом году были готовы к зиме

Коммунальщики в Пскове в этом году были готовы к зиме. Об этом в беседе с корреспондентом «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил глава Пскова Борис Елкин.
По его словам, в этом году в Пскове действуют те же контракты с подрядчиками по уборке снега, что и в прошлом году. Центр Пскова убирает компания «Псковавтодор», в спальных районах улицы чистит «СитиИнвестГрупп».
«В принципе, все были готовы. И техника готова, и количество людей соответствовало. Конечно, ряд каких-то вопросов возникает в ходе уборки. Это связано с тем, что есть все-таки ступенчатость уборки улиц города. Понятное дело, что мы начинаем с основных магистралей города, а потом переходим на остальные объекты, остальные дороги», - отметил градоначальник.
Он заметил, что именно по этой причине не на все улицы Пскова сразу выходит техника после снегопада.
«И во время снегопада бывает поступают обращения, что снег не убран. Во время снегопада мы убираем, но понятно, что эффект не так заметен, как после завершения снегопада. Собственно, работы эти ведутся, где-то приходится в ручном режиме, может быть, что-то докручивать, но, в принципе, достаточно оперативно отзываются подрядчики», - подчеркнул Борис Елкин.