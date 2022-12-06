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Двухдневная норма снега выпала в Пскове за ночь

Глава Пскова Борис Елкин поручил всем коммунальным службам усилиться в части уборки снега. Сегодня ночью Псков убирали 22 единицы техники и 3 ручные бригады. Об этом глава города сообщил в своем Telegram-канале.

Фото и видео здесь и далее: Борис Елкин / Telegram-канал

«В этом году снежная зима в Пскове началась раньше срока. С 18 ноября в городе выпало 70% месячной нормы. А за прошедшую ночь - двухдневная норма. Ситуация штатная, но всем коммунальным службам поручил усилиться в части уборки снега!» – отметил Борис Елкин.

Уборка снега в Пскове поделена по зонам. На дорогах и тротуарах, автобусных остановках, лестницах и мостах трудятся подрядчики. В общей сложности они обслуживают около 215 километров дорог и более 163 километров тротуаров.

«Очистка идет круглосуточно. От объема осадков зависит количество техники на линиях. Сегодня ночью Псков убирали 22 единицы техники и 3 ручные бригады. В дневную смену силы и средства увеличены: город приводят в порядок 27 единиц техники и около 40 рабочих», – уточнил Борис Елкин.

Во дворах снег убирают управляющие компании с помощью имеющейся либо арендованной техники и дворников. Межквартальные проезды расчищает служба благоустройства города. В арсенале СБГ 8 тракторов МТЗ.

«Держу обстановку на контроле!» – заключил Борис Елкин.