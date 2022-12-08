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Борис Елкин: На потребности Пскова по уборке снега надо в 2 раза больше денег

Финансирование на уборку снега в Пскове для удовлетворения потребностей города на 100% необходимо увеличить в два раза. Об этом в беседе с корреспондентом «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил глава Пскова Борис Елкин.

«Штрафные санкции это, наверное, самое последнее, что необходимо сделать. Это, наверное, в тот момент, когда подрядные организации бездействуют, Я должен сказать, что сейчас у нас выстроен достаточно деловой диалог с ними, и они всегда слышат и слушают то, что говорит им заказчик. И, собственно, то, что транслируют наши граждане, когда высказывают своё недовольство в той или иной ситуации», - сказал Борис Елкин.

Он отметил, что администрация Пскова понимает, что контракты, которые заключают с подрядчиками по очистке улиц Пскова от снега, «не идеальны в плане бюджетной обеспеченности»: «Для того, чтобы действительно на 100% удовлетворить потребности города (мы это уже и в том году обсуждали, и в этом), эта цифра почти в два раза больше, чем есть сейчас. Поэтому мы исходим из тех бюджетных реалий, которые есть».

Глава города добавил, что штрафные санкции к подрядчикам будут применять в тех случаях, если будут «какие-то вопиющие случаи их бездействия или их некачественной работы».