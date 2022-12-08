Борис Елкин: На потребности Пскова по уборке снега надо в 2 раза больше денег

Финансирование на уборку снега в Пскове для удовлетворения потребностей города на 100% необходимо увеличить в два раза. Об этом в беседе с корреспондентом «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил глава Пскова Борис Елкин.
Он отметил, что администрация Пскова понимает, что контракты, которые заключают с подрядчиками по очистке улиц Пскова от снега, «не идеальны в плане бюджетной обеспеченности»: «Для того, чтобы действительно на 100% удовлетворить потребности города (мы это уже и в том году обсуждали, и в этом), эта цифра почти в два раза больше, чем есть сейчас. Поэтому мы исходим из тех бюджетных реалий, которые есть».
Глава города добавил, что штрафные санкции к подрядчикам будут применять в тех случаях, если будут «какие-то вопиющие случаи их бездействия или их некачественной работы».