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Участок дороги в Порховском районе ввели в эксплуатацию

Участок автомобильной дороги Подсевы – Славковичи ввели в эксплуатацию после ремонта в Порховском районе. Дорога проходит через населенные пункты Ольхово и Скрипово и востребована у местных жителей, сообщили Псковской Ленте Новостей в «Псковавтодоре».

Фото здесь и далее: «Псковавтодор»

На участке дорожники отремонтировали изношенное дорожное полотно, пересечения и примыкания, водопропускные трубы, восстановили укрепленные части обочин и виражей, песчано-гравийно-щебеночной смесью укрепили обочины. Также специалисты привели в порядок автобусные остановки: оборудовали заездные карманы, установили металлические павильоны, скамьи и урны. Для безопасности дорожного движения термопластиком и краской нанесли дорожная разметка.

Общая стоимость работ по контракту составила более 68 млн рублей. Средства выделили из федерального бюджета в рамках проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения».

Дорога относится к IV технической категории и имеет две полосы движения с асфальтобетонным покрытием, отметили в дорожной организации.