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Коммунальные службы Великих Лук перевели на усиленный режим работы

Коммунальные службы Великих Лук перевели на усиленный режим работы из-за обильного снегопада и наступившими следом за ним оттепелью и гололедицей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

В настоящее время на уборке города заняты сотрудники муниципальных предприятий «Спецавтохозяйство» и «Зеленхоз». Работают 10 единиц техники. На уборке тротуаров и пешеходных переходов задействованы 18 человек. На уборке сходов, лестниц, скверов и парков - 27 человек и техника.

Управляющие компании города вывели более 190 человек и порядка 10 единиц техники на уборку дворовых территорий, 12 рабочих заняты на уборке кровель.

«Для того, чтобы убрать накопившийся снег и ликвидировать гололёд, нужно время. Просим вас с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. В первую очередь, внимание будет уделено самым загруженным транспортным артериям и подъездам к социально-значимым объектам, - отметили в администрации. - Сейчас очень важно не создавать препятствий работе спецтехники. Помните, что припаркованные на обочинах дорог и на дворовых территориях транспортные средства мешают проведению уборочных работ».

В случае возникновения вопросов по состоянию дорог и городских территорий, жителей и гостей города Великие Луки просят позвонить в УЖКХ города по телефону: 3-72-51.

«Если ваш вопрос касается содержания дворовых территорий, звоните в вашу управляющую компанию, жалобу на бездействие управляющей организации можно также оставить в управление ЖКХ администрации города Великие Луки», - добавили в администрации.