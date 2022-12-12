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Последствия ночной метели устраняют в Пскове

Сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп» устраняют последствия ночного снегопада и метели в Пскове. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в компании.

Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»

Уборка города идёт, в том числе, ночью. Напомним, с вечера воскресенья по Псковской области, начиная с южных районов, прогнозировали очень сильный снег, метель, по юго-востоку области - сильный гололёд.

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ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов:

Завеличье,

Запсковье,

Любятово,

Овсище.