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Новую линию освещения оборудовали на улице Алмазной в Пскове

Новую линию освещения из 28 фонарей оборудовали на улице Алмазной в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«Улица Алмазная, соединяющая две большие транспортные артерии: улицы Чудскую и Поземского, а также улицу Шоссейную, в темное время суток теперь освещена как днем. В этом году за счет городского бюджета здесь оборудовали новую линию освещения из 28 фонарей», – написал Борис Елкин

Более 2 километров дороги освещены на улице Железнодорожной. Там установили 44 новых светильника.

«Каждый год мы стараемся делать псковские улицы светлее. В прошлом году это были Рижский проспект от Рокоссовского до Балтийской, Гаражный проезд, улица Новгородская. На следующий год есть планы продолжить освещение городских окраин. Плюс к этому разрабатываем проект строительства линий освещения еще 8 улиц», – добавил глава города.

Он уточнил, что в общей сложности будет спроектировано освещение более 11,5 километров дорог.