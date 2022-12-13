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Эвакуатор вывез мешавшие уборке снега автомобили на Запсковье

Эвакуатор вывез неправильно припаркованные автомобили, которые мешали дорожникам убирать снег на Запсковье. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в ООО «СитиИнвестГрупп».

Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»

«Чистим дублёр на улице Юности. Совместная с УГИБДД УМВД России по Псковской области работа приносит плоды!» - отметили в компании.

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ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: