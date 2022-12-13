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АвтоМир / Дороги

Эвакуатор вывез мешавшие уборке снега автомобили на Запсковье

14.12.2022 08:49|ПсковКомментариев: 1

Эвакуатор вывез неправильно припаркованные автомобили, которые мешали дорожникам убирать снег на Запсковье. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в ООО «СитиИнвестГрупп».

Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»

«Чистим дублёр на улице Юности. Совместная с УГИБДД УМВД России по Псковской области работа приносит плоды!» - отметили в компании. 

 

ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов:

  • Завеличье,
  • Запсковье,
  • Любятово,
  • Овсище.
Теги: #псков #снег #СитиИнвестГрупп
Источник: Псковская Лента Новостей
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