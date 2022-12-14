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«Каждый день там падают люди»: наледь образовалась на тротуаре в центре Пскова

Наледь образовалась на тротуаре на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Некрасова в Пскове. Об этом в группе «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте» сообщила местная жительница.

Фото: Татьяна Михеева / «Инцидент Псков»

«Две недели назад образовалась наледь возле водосточной трубы на тротуаре на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Некрасова. Каждый день хожу по этому маршруту, и каждый день на этом участке падают люди. Сколько еще нужно времени и покалеченных людей, чтобы убрать эту наледь?» - спросила женщина.

Подписчики сообщества предложили автору публикации разобраться с проблемой самостоятельно. «Я бы уже сама солью посыпала, 30 рублей соль», - отметила в комментариях другая женщина и добавила, что коммунальные службы не успевают своевременно приводить в порядок улицы города.