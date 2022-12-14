АвтоМир / Дороги

Прокуратура озаботилась качеством уборки снега в Порховском районе

Прокуратура направила представления в адрес глав поселений Порховского района из-за несоблюдения качества уборки снега. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В регламентированные сроки на территории Порховского района не выполнили очистку дорог от снега, либо выполнили некачественно, с образованием снежных валов. Также не производилась подсыпка дорог песчано-гравийной смесью, отметили в ведомстве.

Прокуратура потребовала устранить нарушения действующего законодательства. Рассмотрение актов реагирования и реальное устранение нарушений закона прокуратура района взяла на контроль.