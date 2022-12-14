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Почти 500 кубометров снега вывезли с дорог и улиц Великих Лук

490 кубометров снега вывезли с дорог и улиц Великих Лук. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Николай Козловский.

Фото здесь и далее: Николай Козловский / Telegram

«В настоящее время на уборке города заняты сотрудники МП "Спецавтохозяйство" и МП "Зеленхоз". На дорогах и тротуарах работают: ночью 11 единиц спецтехники МП "Спецавтохозяйство", днём 15 единиц спецтехники МП "Спецавтохозяйство". (Ночью работали: три единицы КДМ (комбинированные дорожные машины), две единицы тракторов МТЗ с пескоразбрасывателем, две единицы погрузчиков, три единицы самосвалов, один камаз-манипулятор. Вывезли 490 кубометров снега», - написал глава города.

В день работают по три погрузчика, три самосвала, один грейдер, три трактора МТЗ, один трактор с пескоразбрасывателем, две единицы КДМ, один камаз-манипулятор и две машины с илососом. На уборке тротуаров и пешеходных переходов задействованы 16 человек.

На уборке сходов, лестниц, скверов и парков заняты 27 человек и техника (трактор) МП «Зеленхоз».

На уборке дворовых территорий управляющими компаниями задействованы 138 человек и 10 единиц техники, 14 рабочих заняты на уборке кровель, также задействована бригада альпинистов.