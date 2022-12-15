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Свыше 15 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Пскова

15 550 кубических метров снега вывезли с улиц Пскова с начала сезона. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин, отвечая на обращение на сайте губернатора.

Фото: ООО «СитиИнвестГрупп»

На сайте главы региона появилось обращение от мужчины, который поинтересовался, согласовано ли у городской администрации место, куда дорожники могут вывозить снег с городских улиц.

«Управлением городского хозяйства администрации города Пскова заключён муниципальный контракт по оказанию услуг по приёму и складированию снега, вывозимого с территории муниципального образования "Город Псков". В настоящее время подрядными организациями вывезено 15 550 метров кубических снега», - ответил мужчине Борис Елкин.

Ранее сообщалось, что с дорог и улиц Великих Лук вывезли 490 кубометров снега.