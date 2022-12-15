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Участок дороги Подсевы - Славковичи отремонтируют в Порховском районе

Участок (км 6+980 - км 9+800) автомобильной дороги Подсевы - Славковичи приведут в порядок в Порховском районе по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Изображение: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Дорога обеспечивает сообщение грузового и пассажирского транспорта и востребована у местных жителей, отметили в комитете.

Контракт на ремонт дороги заключён между заказчиком ГБУ ПО «Псковавтодор» и подрядной организацией АО «Буер». Средства на приведение дороги в нормативное состояние выделены в объёме более 53 млн рублей.

В ходе ремонта будет заменено изношенное дорожное полотно, восстановлена укрепленная часть обочин и виражей, отремонтированы пересечения, примыкания, съезды, водопропускные трубы. Кроме того, обочины укрепят щебеночно-песчано-гравийной смесью, а прибровочную часть обочин – растительным грунтом с засевом многолетних трав. Также в порядок приведут автобусные остановки. По завершении комплекса работ для безопасности дорожного движения на участках краской и термопластиком нанесут дорожную разметку.

Срок окончания работ по контракту намечен на август 2023 года.

В комитете отметили, что дорога относится к IV-й технической категории и имеет две полосы движения с асфальтобетонным покрытием.