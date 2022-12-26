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В Пскове готовятся к запуску движения по обновленному Троицкому мосту. ФОТО

К запуску движения по обновленному Троицкому (Советскому) мосту готовятся в Пскове сегодня, 28 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Сотрудники дорожной службы сняли пакеты со знаков дорожного движения, которые будут действовать с момента открытия движения.

Как сообщил руководитель управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей, будет запрещен левый поворот с улицы Карла Маркса на площадь Ленина, так как он опасен и создает неудобства для водителей. На перекрестке водители смогут осуществлять только поворот направо согласно ПДД.

Вопрос об организации одностороннего или двухстороннего движения на улице Карла Маркса будет рассматриваться на заседании комиссии по безопасности дорожного движения в январе, добавил Александр Грацкий.

Напомним, что запрет поворота налево с улицы Карла Маркса введен в 2011 году комиссией по безопасности дорожного движения Пскова.