←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё АвтоМир / Дороги 26.12.2022 08:531 Улицу Ипподромную в Пскове открыли для движения транспорта 28.12.2022 10:110 В Пскове готовятся к запуску движения по обновленному Троицкому мосту. ФОТО 26.12.2022 13:510 «ГорДозор»: Зачем ставят светофоры? ВИДЕО 26.12.2022 12:320 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор» 26.12.2022 11:253 Фонарные столбы устанавливают на Троицком мосту в Пскове. ФОТО 26.12.2022 11:000 Более 1600 км дорожной разметки обновили в Псковской области в 2022 году
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

В Пскове готовятся к запуску движения по обновленному Троицкому мосту. ФОТО

28.12.2022 10:11|ПсковКомментариев: 0

К запуску движения по обновленному Троицкому (Советскому) мосту готовятся в Пскове сегодня, 28 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Сотрудники дорожной службы сняли пакеты со знаков дорожного движения, которые будут действовать с момента открытия движения.

Как сообщил руководитель управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей, будет запрещен левый поворот с улицы Карла Маркса на площадь Ленина, так как он опасен и создает неудобства для водителей. На перекрестке водители смогут осуществлять только поворот направо согласно ПДД.

Вопрос об организации одностороннего или двухстороннего движения на улице Карла Маркса будет рассматриваться на заседании комиссии по безопасности дорожного движения в январе, добавил Александр Грацкий.

Напомним, что запрет поворота налево с улицы Карла Маркса введен в 2011 году комиссией по безопасности дорожного движения Пскова.

Теги: #дороги Пскова #псков #мосты
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Вы бы стали пользоваться тонировкой в машине, если бы отменили все требования к ней?
В опросе приняло участие 4832 человека
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
28.12.2022, 10:110 В Пскове готовятся к запуску движения по обновленному Троицкому мосту. ФОТО 28.12.2022, 09:190 Эксперт оценил дефицит деталей для ремонта автомобилей в России 28.12.2022, 08:240 Водителей без ОСАГО в России начнут штрафовать по камерам 27.12.2022, 19:110 Порхович предстанет перед судом за использование поддельных водительских прав
27.12.2022, 14:361 Движение автобуса №55 возобновили по улице Ипподромной в Пскове 26.12.2022, 17:320 Мужчина лишился свободы за повторное пьяное вождение и ДТП в Куньинском районе 26.12.2022, 17:130 Автобусы поедут по Троицкому мосту в Пскове с 29 декабря 26.12.2022, 13:510 «ГорДозор»: Зачем ставят светофоры? ВИДЕО
26.12.2022, 12:453 В Петербурге задержали водителя арендованного автомобиля с трупом на крыше 26.12.2022, 12:320 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор» 26.12.2022, 12:200 17 человек пострадали в ДТП в Псковской области за неделю 26.12.2022, 11:253 Фонарные столбы устанавливают на Троицком мосту в Пскове. ФОТО
26.12.2022, 11:000 Более 1600 км дорожной разметки обновили в Псковской области в 2022 году 26.12.2022, 10:473 Петербургский архитектор случайно обезглавил человека 26.12.2022, 10:210 Мост через реку Милевку открыли в Пскове 26.12.2022, 08:531 Улицу Ипподромную в Пскове открыли для движения транспорта
25.12.2022, 20:161 Псковская полиция ищет автомобилиста, сбившего подростка на тротуаре 25.12.2022, 18:480 Около 30 несовершеннолетних пострадали в ДТП в Пскове с начала года 25.12.2022, 14:150 Шесть человек пострадали в ночном ДТП в Великих Луках 25.12.2022, 09:500 Очередной ямочный ремонт провели на Ольгинском мосту в Пскове
24.12.2022, 22:080 Два легковых автомобиля столкнулись на дальнем Завеличье 24.12.2022, 22:000 Псковская ГИБДД сообщила график работы подразделений в праздники 24.12.2022, 16:461 Lada и Mazda столкнулись на Запсковье 24.12.2022, 16:060 Новые дорожные знаки стали появляться в Пскове
24.12.2022, 14:200 Двух женщин доставили в больницу после ДТП в Стругокрасненском районе 24.12.2022, 13:420 Водитель Renault сбил двух пешеходов на тротуаре в Порхове 24.12.2022, 11:061 «Во дворах пруды появляются»: в луже на Запсковье поселились утки 24.12.2022, 08:580 Автомобилистов предупредили о новых госпошлинах с 1 января
23.12.2022, 16:470 На улице Юбилейной в районе Дамбы в Пскове образовалась пробка 23.12.2022, 16:050 Более 100 км дорог до социально значимых объектов отремонтировали в Псковской области 23.12.2022, 15:351 Интерактив: Очередной царёк на BMW 23.12.2022, 11:290 Несколько участков улицы Крутая набережная в Пскове закроют для движения транспорта
23.12.2022, 08:000 Двое гдовичей попытались угнать автомобиль, но не смогли выехать со стоянки 23.12.2022, 07:180 Страховщики назвали самые угоняемые машины в России 22.12.2022, 16:301 Владимир Кузь о реконструкции Троицкого моста: Работы ещё много 22.12.2022, 14:543 Чугунные ограждения устанавливают на Троицком мосту в Пскове. ФОТО
22.12.2022, 12:260 Железнодорожный переезд на улице Мелиораторов в Великих Луках перекроют 24 декабря 22.12.2022, 12:220 Госдума приняла закон, регулирующий работу самозанятых в такси 22.12.2022, 12:050 Четырежды судимого за пьяное вождение псковича приговорили к году колонии 22.12.2022, 10:382 Нарушители парковки препятствуют работе дорожников на Запсковье. ВИДЕО
22.12.2022, 08:430 Два автомобиля столкнулись на пересечении улиц Коммунальной и Рокоссовского в Пскове 21.12.2022, 20:560 Hyundai запатентовал в России спортивную версию кроссовера Creta N Line 21.12.2022, 20:121 Водителям с судимостью могут запретить работать в такси 21.12.2022, 18:001 Псковичей призвали чаще напоминать детям о правилах дорожного движения
21.12.2022, 17:380 Станислав Стармолотов о реализации дорожного нацпроекта и развитии транспорта в 2022 году 21.12.2022, 16:351 О результатах годовой работы «Псковавтодора» рассказал руководитель предприятия 21.12.2022, 16:310 «Акрашена кровью упавших»: великолучане подшучивают над новым пешеходным переходом 21.12.2022, 16:090 «Обратный отсчет»: Станислав Стармолотов о «дорожных» итогах 2022 года. ВИДЕО
21.12.2022, 16:020 Экспертиза проверит пригодность плитки в подземном переходе в Великих Луках 21.12.2022, 15:071 Возможность появления новых автобусных маршрутов в Пскове оценил Станислав Стармолотов 21.12.2022, 15:030 Парк снегоуборочной техники планируют обновить в Великих Луках 21.12.2022, 14:581 Оборудовать искусственную неровность на улице Владимирской поможет Владимир Кузь
21.12.2022, 14:440 Движение на улице Конной ограничили в Пскове 21.12.2022, 14:180 Грунтовые дороги Себежского района подсыпают песком после ледяного дождя 21.12.2022, 14:170 Работу дорожных подрядчиков оценил Станислав Стармолотов 21.12.2022, 14:070 Уличные светильники в Великих Луках меняют на светодиодные в целях экономии
21.12.2022, 13:261 Более 270 км дорог отремонтировали в Псковской области в этом году 21.12.2022, 13:031 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» о «дорожных» итогах 2022 года 21.12.2022, 10:270 20-летнего мотоциклиста осудили в Кунье за ДТП с пострадавшим 21.12.2022, 10:202 «В травмпункте будет аншлаг!»: горожане жалуются на скользкие улицы Пскова
21.12.2022, 10:120 Девушку сбил автомобиль на улице Чудской в Пскове 21.12.2022, 08:060 В Пскове будут судить двоих друзей за угон двух автомобилей в один вечер 20.12.2022, 18:490 Участок дороги ввели в эксплуатацию после ремонта в Палкинском районе 20.12.2022, 18:020 Определён подрядчик для ремонта улицы Николая Васильева в Пскове
20.12.2022, 12:170 ГИБДД помогла дорожникам убрать снег на улице Рокоссовского в Пскове 20.12.2022, 11:380 Движение транспорта ограничат на улице Старотекстильной в Пскове 20.12.2022, 11:190 Светофоры не работают в Летнем саду Пскова 19.12.2022, 22:124 Более 70 торгующих водительскими удостоверениями сайтов выявила порховская прокуратура
19.12.2022, 19:411 В Порхове установили личности испортивших каток автолюбителей 19.12.2022, 19:140 Два автомобиля столкнулись напротив Ледового дворца в Пскове 19.12.2022, 17:050 Нетрезвый водитель вновь попался полицейским в Великих Луках 19.12.2022, 16:473 Российские госструктуры за год пытались купить люкс-авто на 450 млн рублей
19.12.2022, 15:381 «ГорДозор»: Нужны ли в Псковской области подземные переходы? 19.12.2022, 15:310 Сотрудники псковской Госавтоинспекции пресекли около 1400 нарушений в регионе за неделю 19.12.2022, 15:120 Движение транспорта ограничат на улице Петровской в Пскове 19.12.2022, 12:580 Погиб псковский автогонщик Денис Гаврилов
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.