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В Пскове запустили движение по Троицкому мосту. ВИДЕО

Техническое движение по обновленному Троицкому (Советскому) мосту запустили в Пскове сегодня, 28 декабря, около 13.00. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, движение по мосту открыли для пешеходов и всех видов транспорта.

Открытие объекта проконтролировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Подрядчик рассказал главе региона о проведенных работах и заверил, что для их завершения остаётся 2-3 месяца. Осталось произвести укладку асфальта при хорошей погоде, сделать подсветку, нанести разметку и организовать видеонаблюдение.

Глава города Борис Елкин напомнил, что была задача открыть движение до конца года.

«Вторую сторону для пешеходов спокойно будем доделывать весной вместе с асфальтом, в зиму решили не укладывать асфальт, чтобы потом не переделывать. А весной - на выходных, чтобы минимально мешать людям», - пояснил он.

Глава города уточнил, что движение открыли по двум полосам. «Когда будем вести монтажные работы, тогда будем временно перекрывать движение», - уточнил он.

«День в день движение пустили, для нас это важно, объект знаковый для Пскова и области. Благодарим за успешное выполнение объекта», - выразил признательность подрядчику Михаил Ведерников.

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Ранее рабочие установили на объекте чугунные ограждения и фонарные столбы, на месте «вечной лужи» оборудовали ливнёвку.

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Напомним, Троицкий мост в Пскове закрыли на реконструкцию 1 марта. Она стала возможна благодаря дополнительному финансированию из резервного фонда правительства РФ. Проводится по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Подрядчик - ООО «Строительная компания "Балтийский берег"». Срок окончания работ – 31 июля 2023 года, однако глава администрации Пскова Борис Елкин поставил задачу завершить основные ремонтные работы до конца текущего года и открыть движение по сооружению. Верхний слой асфальта планируют уложить весной.