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Вероятность обрушения Ольгинского моста оценил глава Пскова

Ольгинский мост требует капитального ремонта, но угрозы того, что он рухнет, нет. Об этом глава города Пскова Борис Елкин сообщил в программе «Обратный отсчёт» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Нет, не рухнет. Но, конечно, он требует капремонта. Ремонт покрытия - это всё-таки временная мера. Мы понимаем, что даже если нам выделят средства (на обновление Ольгинского моста - ред.), строительство временного моста займёт время», - сказал Борис Елкин.

Он отметил, что сегодня на Ольгинском мосту проводят текущие ямочные ремонты, но эта мера временная, потому что проблема - не в качестве асфальта, а в его покрытии. Весной его будут ремонтировать.

«По весне, как мы анонсировали, будем делать полноценный ремонт покрытия, будем бетон разбирать, чтобы не было тех проблем, которые сейчас есть. Они на самом деле связаны не с качеством асфальта, далеко не с этим, с качеством как раз покрытия ниже. И вот мы его будем полностью восстанавливать», - поделился планами Борис Елкин.

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Что касается обновления моста и строительства временной переправы через реку Великую, градоначальник сообщил, что сегодня разрабатывается проектная документация на временный мост.