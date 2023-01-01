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Псковских водителей большегрузов предупреждают об ограничениях в Ростовской области

Псковских водителей большегрузов предупреждают об ограничениях в Ростовской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Северо-Восточное управлении автодорожного надзора, губернатор Ростовской области издал указ от 21.12.2022 года № 113 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 19.10.2022 № 757 в сфере транспорта», вводящий, в том числе, ограничения на выезд с территории Ростовской области через автомобильный пункт пропуска «Весело-Вознесенский» транспортных средств категории N2 и N3 и въезд в г. Ростов-на-Дону автотранспортных средств категорий N3.

Положения Указа не применяются в отношении транспортных средств, следующих:

- на территорию Республики Крым;

- осуществляющих перевозку грузов в рамках осуществления мероприятий, задействованных в восстановлении Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей;

- перевозящих грузы для выполнения задач специальной военной операции;

- федеральных государственных органов (их территориальных органов) и подведомственных им организаций, государственных органов субъектов Российской Федерации и подведомственных им организаций;

- организаций, выполняющих государственный оборонный заказ, а так же иных организаций по договорам с федеральными государственными органами (их территориальными органами) и подведомственными организациями, государственными органами субъектов Российской Федерации и подведомственными им организациям;

оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов и используемых для осуществления деятельности пожарной охраны, скорой помощи, аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, для предупреждения чрезвычайных ситуаций для ликвидации их последствий.