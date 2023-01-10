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Десять бригад рабочих задействованы в уборке снега в Пскове

Около 30 единиц техники и 10 бригад рабочих задействованы в уборке снега в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин / Telegram

«На устранение последствий снегопада на дороги и тротуары вышли коммунальные дорожные машины, тракторы с щетками, грейдеры, погрузчики, "бобкаты" и "ручники" с лопатами. В первую очередь уделяется внимание главным магистралям, автобусным остановкам и тротуарам. Затем техника переместится на второстепенные улицы», - рассказал Борис Елкин.

При движении водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию. «Будьте осторожны и внимательны за рулем!» - призвал градоначальник.