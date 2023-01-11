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АвтоМир / Дороги

Дорожникам вновь пришлось использовать эвакуатор при уборке снега в Пскове

11.01.2023 10:34|ПсковКомментариев: 0

Дорожникам вновь пришлось использовать эвакуатор при уборке снега в Пскове. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в ООО «СитиИнвестГрупп».  

Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»

В частности, припаркованные с нарушениями правил дорожного движения автомобили пришлось вывозить с улицы Юбилейной. 

Напомним, ночью 11 января в Псковской области прошёл сильный снегопад. 

ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Организация отвечает за содержание следующих районов:

  • Завеличье,
  • Запсковье,
  • Любятово,
  • Овсище. 
Теги: #псков #снег
Источник: Псковская Лента Новостей
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