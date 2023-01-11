Дорожникам вновь пришлось использовать эвакуатор при уборке снега в Пскове. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в ООО «СитиИнвестГрупп».
Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»
В частности, припаркованные с нарушениями правил дорожного движения автомобили пришлось вывозить с улицы Юбилейной.
Напомним, ночью 11 января в Псковской области прошёл сильный снегопад.
ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.
Организация отвечает за содержание следующих районов: