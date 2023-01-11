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Заключён контракт на ремонт первой очереди псковского «Пентагона»

Заключён контракт на ремонт первой очереди так называемого псковского «Пентагона». Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин / Telegram

«Заключён контракт на ремонт первой очереди двора, который в народе называют "Пентагон". Это территория многоквартирных домов Западная, 11 и Коммунальная, 52. Благоустройство начнется как только наступит подходящая для дорожных работ погода. Подрядчик разберет старое покрытие, отремонтирует проезды вдоль домов, тротуары и пешеходные дорожки, обустроит новые парковки и площадки под скамейки. При этом сохранит имеющиеся деревья», - написал глава города.

Контракт рассчитан до августа 2024 года. Сейчас прорабатываем возможность сделать весь объем в этом году, уточнил Борис Елкин.

Вторым этапом станет продолжение ремонта двора.