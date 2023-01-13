АвтоМир / Дороги

В Госдуме предложили убрать с дорог бетонные заграждения в виде полусферы

Депутат Госдумы Василий Власов предложил заменить бетонные дорожные заграждения в виде полусферы на более заметные аналоги.

Фото: RT на русском

В своём обращении законодатель отметил, что в настоящее время размещение бетонных полусфер в качестве заграждений на дорогах приобрело массовых характер. Такие конструкции можно встретить на подъездах к образовательным, медицинским учреждениям, на дорожных сетях придомовых территорий, сообщает RT на русском.

При этом в зимний сезон, сопровождаемый частыми снегопадами, такие заграждения трудно отличить от скоплений снега на дороге, что становится причиной повреждения транспортных средств граждан, отметил парламентарий.

«В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности замены дорожных заграждений в виде бетонных полусфер на иные, визуально более заметные конструкции в условиях зимней погоды», — говорится в тексте обращения.