←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Дороги 13.01.2023 17:140 Режим работы одного из светофоров на улице Поземского в Пскове попросили изменить 16.01.2023 08:310 В Госдуме предложили убрать с дорог бетонные заграждения в виде полусферы 13.01.2023 17:140 Режим работы одного из светофоров на улице Поземского в Пскове попросили изменить 13.01.2023 10:400 Уборка снега и ямочные ремонты продолжаются на улицах Пскова 12.01.2023 15:591 Владимир Кузь выступил за возвращение двустороннего движения на улице Карла Маркса в Пскове 12.01.2023 11:210 ГИБДД усилит контроль за соблюдением ПДД у школы в центре Пскова
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

В Госдуме предложили убрать с дорог бетонные заграждения в виде полусферы

16.01.2023 08:31|ПсковКомментариев: 0

Депутат Госдумы Василий Власов предложил заменить бетонные дорожные заграждения в виде полусферы на более заметные аналоги.

Фото: RT на русском 

В своём обращении законодатель отметил, что в настоящее время размещение бетонных полусфер в качестве заграждений на дорогах приобрело массовых характер. Такие конструкции можно встретить на подъездах к образовательным, медицинским учреждениям, на дорожных сетях придомовых территорий, сообщает RT на русском.

При этом в зимний сезон, сопровождаемый частыми снегопадами, такие заграждения трудно отличить от скоплений снега на дороге, что становится причиной повреждения транспортных средств граждан, отметил парламентарий.

«В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности замены дорожных заграждений в виде бетонных полусфер на иные, визуально более заметные конструкции в условиях зимней погоды», — говорится в тексте обращения.

Теги: #дороги #Госдума
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Вы бы стали пользоваться тонировкой в машине, если бы отменили все требования к ней?
В опросе приняло участие 5160 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
16.01.2023, 08:310 В Госдуме предложили убрать с дорог бетонные заграждения в виде полусферы 15.01.2023, 15:370 Два легковых автомобиля столкнулись на Рижском проспекте в Пскове 14.01.2023, 18:190 Пожилая пара пострадала в тройном ДТП в Великолукском районе 14.01.2023, 12:220 Популярного российского рэпера госпитализировали после ДТП на квадроцикле
14.01.2023, 11:440 Автомобиль сгорел ночью в порховской деревне Боровичи 13.01.2023, 22:000 Всероссийский конкурс рисунков по ПДД стартует 23 января 13.01.2023, 17:472 Психи за рулем: псковские эксперты рассказали, как бороться с дорожным хамством 13.01.2023, 17:140 Режим работы одного из светофоров на улице Поземского в Пскове попросили изменить
13.01.2023, 15:430 ГИБДД анонсировала масштабные рейды по отлову пьяных водителей 13.01.2023, 14:470 30 детей пострадали в ДТП в Пскове в 2022 году 13.01.2023, 14:300 Два легковых автомобиля столкнулись на «вафельнице» в Пскове 13.01.2023, 12:100 Цифровая копия водительского удостоверения доступна в приложении «Госуслуги Авто»
13.01.2023, 12:040 Скончавшегося в ДТП в Псковском районе водителя проверят на состояние опьянения 13.01.2023, 11:440 Подробности наезда на пешехода в Острове: пострадал водитель подбитой автомашины 13.01.2023, 11:200 Пешеход отделался ушибом после наезда автомобиля в Острове 13.01.2023, 11:100 Назван самый аварийный день на псковских дорогах в 2022 году
13.01.2023, 10:400 Уборка снега и ямочные ремонты продолжаются на улицах Пскова 13.01.2023, 09:552 Семь человек погибли и более 200 ранены на дорогах Пскова за год 12.01.2023, 20:332 Смертельное ДТП произошло в Псковском районе 12.01.2023, 19:510 Два автомобиля столкнулись на улице Коммунальной в Пскове
12.01.2023, 17:430 Два автомобиля столкнулись на Ольгинском мосту в Пскове 12.01.2023, 17:180 Пскович повторно сел за руль пьяным и попался полицейским 12.01.2023, 15:591 Владимир Кузь выступил за возвращение двустороннего движения на улице Карла Маркса в Пскове 12.01.2023, 14:182 Продажи битопливной Lada Granta запустили в России
12.01.2023, 13:330 Дорожная авария произошла на виадуке в Пскове 12.01.2023, 13:324 Новую услугу по транспортной карте студента вводят в Пскове 12.01.2023, 11:210 ГИБДД усилит контроль за соблюдением ПДД у школы в центре Пскова 12.01.2023, 07:340 Заключён контракт на ремонт первой очереди псковского «Пентагона»
11.01.2023, 17:054 Полиция ищет свидетелей избиения водителя снегоуборщика под Псковом 11.01.2023, 15:294 Напавшего на водителя снегоуборщика мужчину под Псковом подозревают в нарушении ПДД 11.01.2023, 13:002 Уголовное дело возбудили по факту избиения водителя снегоуборщика под Псковом 11.01.2023, 11:280 Мужчина погиб в результате ДТП в Пушкиногорском районе
11.01.2023, 10:560 Горводоканал устранил подтопление на улице Кузнецкой в Пскове 11.01.2023, 10:340 Дорожникам вновь пришлось использовать эвакуатор при уборке снега в Пскове 11.01.2023, 10:120 Восемь ДТП оформили сотрудники Госавтоинспекции в Пскове 10 января 11.01.2023, 09:300 В Пскове затопило улицу Кузнецкую. ВИДЕО
11.01.2023, 07:170 В России начали использовать камеры для фиксации выброса мусора из автомобиля 10.01.2023, 21:020 Великолучанам напомнили, куда можно жаловаться на качество уборки снега 10.01.2023, 20:380 Дорогу в Пыталовском районе отремонтируют более чем за 300 млн рублей 10.01.2023, 18:410 ДТП мешает движению на ближнем Завеличье. ФОТО
10.01.2023, 17:190 Полиция проведет проверку по факту избиения водителя снегоуборщика в Пскове 10.01.2023, 16:560 Избитый псковский водитель снегоуборочного трактора находится в травмпункте 10.01.2023, 16:321 Водителя снегоуборочного трактора избили в Пскове. ВИДЕО 10.01.2023, 16:070 Доля АвтоВАЗа на российском рынке достигла рекорда за 10 лет
10.01.2023, 15:480 Время отправления дневного рейса автобуса №118 изменят в Пскове 10.01.2023, 14:550 Автомобили столкнулись перед Троицким мостом в Пскове 10.01.2023, 14:430 Пыталовский водитель повторно сел за руль пьяным и попался полицейским 10.01.2023, 12:390 Nissan и Ford столкнулись у автобусной остановки в центре Пскова
10.01.2023, 11:080 Десять бригад рабочих задействованы в уборке снега в Пскове 10.01.2023, 10:270 Водитель сбил несовершеннолетнюю девочку в Пскове 10.01.2023, 10:100 Дорожная авария с участием автомобиля ДПС случилась на оживлённом перекрёстке в Пскове 10.01.2023, 09:460 Пьяный водитель сбил велосипедиста в Гдовском районе
10.01.2023, 09:240 Пробка образовалась в результате ДТП на Ольгинском мосту в Пскове 10.01.2023, 08:340 Дорожники устраняют в Пскове последствия ночного снегопада. ФОТО 09.01.2023, 17:502 Псковичка поделилась впечатлениями о поездке в Петербург в автобусе с неработающим отоплением в -20°C 09.01.2023, 14:470 Пьяных водителей выявили в Псковской области на новогодних выходных
09.01.2023, 12:071 Лось выскочил под колёса автомобиля в Псковской области. ВИДЕО 09.01.2023, 11:350 27 человек пострадали за неделю в ДТП в Псковской области 09.01.2023, 10:430 Светофор не работает на площади Ленина в Пскове 08.01.2023, 16:280 Один человек пострадал в результате ДТП с микроавтобусом в Пскове
08.01.2023, 16:090 Автоэксперт заявил о возможности обжаловать один из штрафов из-за снега 08.01.2023, 15:101 Момент ДТП с микроавтобусом в Пскове попал на камеру видеонаблюдения 08.01.2023, 14:351 Микроавтобус опрокинулся на бок в результате ДТП в Пскове. ФОТО 08.01.2023, 09:382 Электромобиль на базе УАЗ «буханка» собираются тестировать в Крыму
07.01.2023, 20:200 Учащиеся лицея №8 призвали псковских водителей соблюдать ПДД 07.01.2023, 12:470 Об изменениях правил проверки водителей на алкоголь предупредил юрист 07.01.2023, 11:521 Моторный отсек автомобиля горел на трассе в Острове 06.01.2023, 11:010 Автомобиль врезался в столб на Рижском проспекте в Пскове
05.01.2023, 21:010 Два автомобиля столкнулись в центре Пскова 05.01.2023, 14:231 Эксперты спрогнозировали рост цен на автомобили в 2023 году 05.01.2023, 13:100 Псковских водителей большегрузов предупреждают об ограничениях в Ростовской области 04.01.2023, 16:490 Автоэксперт рассказал о распространенном способе угона автомобиля зимой
04.01.2023, 14:210 Toyota и Kia столкнулись на парковке гипермаркета в Пскове 04.01.2023, 13:210 Шесть человек пострадали в ночном ДТП в Псковском районе 03.01.2023, 23:170 ДТП в Псковской области унесло жизнь женщины, двое детей госпитализированы 03.01.2023, 13:100 АвтоВАЗ получит российские активы Nissan
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.