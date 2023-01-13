АвтоМир / Дороги

Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «ГорДозор», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Темой нового выпуска урбанистической программы станет появление нового сигнала на некоторых светофорах в Пскове.

С 1 марта 2023 года на светофорах появится новый сигнал — изображение пешехода со стрелкой бело-лунного цвета. Соответствующее постановление правительства РФ, которое вносит изменения в Правила дорожного движения, было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 7 октября прошлого года.

По замыслу разработчиков, сигнал должен предупреждать водителей, что на пешеходном переходе, в направлении которого они поворачивают, включен сигнал светофора, разрешающий движение пешеходам. Подобные сигналы появились во многих регионах России, в том числе и на нескольких перекрёстках в Пскове. Ведущие программы «ГорДозор» Николай Мельков и Александр Елисеев попытаются выяснить, насколько они эффективны и как влияют на безопасность пешеходов.