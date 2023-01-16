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Энергетики диагностируют проблему коротких замыканий на линии уличных фонарей в Пскове

Бригады энергетиков Управления городского хозяйства и энергосетевой компании устраняют неполадки на линиях наружного освещения на некоторых улицах Пскова. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Борис Елкин.

Фото: Борис Елкин / Telegram

«Часть повреждений устранена. Освещение оперативно восстановлено на улице Западной. В течение суток специалисты постараются наладить освещение в квадрате улиц Рокоссовского, Коммунальной, Балтийской и Рижского проспекта», – отметил Борис Елкин.

Проблема коротких замыканий на линии возникла по улице Максима Горького, проходит диагностика проблемы, добавил он.

Напомним, утром 17 января несколько улиц в Пскове оказались в полной темноте из-за неработающих фонарей.