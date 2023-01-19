АвтоМир / Дороги

Борьба за чистые обочины

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему запрета выброса мусора из автомобилей. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

С 11 января в России появилось инновационное средство борьбы с проблемой загрязненных дорожных обочин и лесов. Теперь разрешено использовать автоматические камеры для наказания нарушителей, выбрасывающих мусор из транспортных средств. После того как камера распознает госномер машины, владельцу автомобиля будет направлен штраф по почте. Механизм идентичен тому, который используется для борьбы с нарушителями ПДД. Кстати, штраф может составить до 200 тысяч рублей.

Безусловно, общественность одобряет нововведение. По данным опроса сервиса SuperJob, почти 80% россиян поддерживают использование видеонаблюдения для наказания за незаконный сброс мусора. Еще одна мера для улучшении экологии — это прекрасно. Однако в случаях с выброшенным из автомобиля стаканчиком или окурком, возможно, не поможет. Основная цель — борьба с мусорными самосвалами. Нововведение больше направлено на тех, кто выбрасывает мусор рядом с садоводческими или дачными товариществами, а также загородными поселками. То есть борьба с теми, кто нарушает по-крупному. И, скорее всего, систематически.

Но при таком условии возникает важный вопрос. Места подобных нарушений чаще всего не совпадают с теми, где расположены автоматические камеры. Поможет ли видеофиксация побороться с выбросом крупного мусора?

Насколько эффективны такие меры, как увеличение штрафов и контроль с помощью камер в борьбе с выбросом мусора из автомобилей? Поможет ли это решить проблему мусорных куч на обочинах или в лесах? Насколько для Псковской области актуальна эта проблема? Об этом в программе «Дневной дозор».

Когда автомобилисты знают, что при выбросе мусора из транспортного средства их может зафиксировать камера, то, скорее всего, не станут этого делать, предполагает председатель Союза охраны окружающей среды «Экологи Псковской области» Алексей Иванов. На его взгляд, видеофиксация сократит количество нарушений, но не обеспечит стопроцентную эффективность.

Фото: Союз экологов Псковской области

«Всё зависит от человеческого фактора. Конечно, средства видеофиксации нарушений - это, прежде всего, профилактика. С одной стороны, люди будут знать, что везде установлены камеры, как это сделано за рубежом за каждым кустом и на каждом столбе, - то 90% людей и больше не захотят где-то выкидывать мусор. С другой стороны, я что-то не припомню, чтобы эффективность использования этих камер была максимальной, чтобы каждый случай фиксировался, выявлялся и привлекался. А все ведь зависит от культуры поведения и воспитания. Если человек воспитан не мусорить не только из машины, а вообще, может даже сортирует мусор, то ему будет всё равно, установлены где-то камеры видеофиксации или нет. Резюмируя, хочу сказать, что с учётом обстоятельств, в которых мы находимся, пока вижу, что именно средства видеофиксации помогут сократить или даже минимизировать те факты, когда невоспитанные люди выбрасывают на природе мусор».

Проблема выбрасывания мусора из автомобилей существует во всей стране, объясняет псковский эколог, руководитель проекта «Экомышление» Сергей Елизаров. Мера по использованию автоматических камер для фиксации нарушителей полезна, но возникает много технических вопросов.

«Тема выбрасывания мусора из автомобиля не только в нашем регионе, но и во всей стране очень актуальна. Взять хотя бы проект "Генеральная уборка", куратором которого я был пару лет назад. Он был направлен на выявление и ликвидацию свалок. У нас было приложение, любой гражданин мог сфотографировать свалку и нанести на интерактивную карту, мы добивались её ликвидации. Как показывает опыт, когда с волонтёрами приезжали убирать свалку, мы убирали мусор не только в лесу, но и ходили вдоль обочин дорог. Если пройти километр таким образом, то можно собрать несколько пакетов с мусором. Другое дело, как эта очень хорошая и актуальная инициатива будет реализована? Насколько я знаю, ни один из регионов не анонсировал введение такой дополнительной меры у себя. Как у эколога и активиста у меня возникает вопрос, как будут эти камеры устанавливаться? Как будет производиться фиксация, кто будет ответственен за ведение этой камеры. На каждом углу камеру не поставишь ведь, никакого бюджета не хватит. Опять же, откуда будут деньги браться? Камеры должны быть антивандальными, незаметными, установлены в незаметном месте, должны обслуживаться. Когда это все появится, я сказать не могу. Возвращаюсь к проекту "Генеральная уборка". Пару лет назад его прикрыли в нашем регионе, да и в целом в стране. Сейчас я и мои единомышленники нашли способ создать интерактивную "Карту свалок" в нашем регионе, у нас изначально в проекте были заложены средства на покупку скрытых видеокамер. Мы надеемся, что когда наш проект начнет реализовываться, эти камеры станут большим подспорьем в том числе и нашему проекту».

Экоактивист Анна Лойчиц согласна с мнением Сергея Елизарова в том, что вопросов к практическому воплощению идеи фиксировать на видео «сеятелей мусора» - много. Она объяснила, каким образом автомобилисты будут продолжать выбрасывать мусор из транспортных средств.

Фото: Анна Лойчиц / «ВКонтакте»

«По этой теме у меня вопросов больше, чем ответов. Каким образом правонарушение будет зафиксировано? Если это автоматическая фиксация, то кому придет штраф? Выбрасывание мусора из автомобиля - не такое уж распространенное явление, чаще всего мусор либо где-то выставляется у остановок или у кафе на трассе, также люди останавливаются в местах стоянок, и там его разбрасывают. Будет ли на каждом углу и повороте установлены камеры - неизвестно. Вероятнее всего, первое время это будет работать в ручном режиме, когда сотрудник полиции или иных ведомств, возможно лесоохраны, установит соответствующее нарушение и будет принимать меры к нарушителю. При этом любой автолюбитель может проехать 500 метров и выбросить мусор не около видеофиксатора. Так что вопросов слишком много, радости по поводу этого закона пока нет».

Закон правильный, но для его реализации не хватает технических возможностей, утверждает активист движения «Убитые дороги Пскова» Николай Мельков. Ведь система автоматических камер не настроена на то, чтобы фиксировать факты выбрасывания мусора из автомобилей.

«Закон нужен, он правильный, технический. Но у нас всегда система работает так: сначала придумываем закон, а потом думаем, как его исполнить. По идее все должно быть наоборот: есть механизм, а теперь нужно формально заполнить в книжечку. Есть комплекс видеофиксации: стационарные и нестационарные камеры, в том числе переносные треноги. Но придётся кому-то их просматривать, поскольку система практически не настроена. Пока не напишут программу, которая будет механически отсекать нужные фрагменты, просматривать эти миллионы часов никто не будет. Чтобы какой-то бедный человек за такой работой умирал, считаю это нецелесообразным. Разработчики, с которыми я взаимодействую, будут делать специальную программу, у них уже есть заказ, но опять же это время на создание, пробу и проверку»

По мнению президента региональной общественной организации «Зеленый крест» Василия Иванова, мера с видеофиксацией нарушителей-автомобилистов станет эффективной только тогда, когда камеры будут расположены в проблемных местах.

«Последний президентский грант, которым мы занимались, был связан с уборкой полигона ТБО и мусора, который попадал не на свалку, а выбрасывался в канавы, автомобильные дороги: шоссе Порхов - Остров. Конечно, это очень актуальная проблема, но необходимо выяснить, где эти камеры ставятся, найти проблемные места. На все дороги ведь камеры не установишь, поскольку счёт идет на тысячи и десятки тысяч километров. Насколько будет дорого стоить устанавливать камеры в сельской местности? Также нужно будет выяснить, где мусор выбрасывается, а где нет. А если устанавливать их по всем дорогам, то такое решение будет причинять ущерб».

Безусловно, мысль о том, что при выбросе мусора из машины, нарушение будет зафиксировано, может остановить многих автомобилистов. Но найдутся и те, кого это не испугает.

Проблема выброса мусора около СНТ и загородных поселков, скорее всего, решается созданием контейнерных площадок для сбора отходов. А бороться с выброшенными окурками и стаканчиками можно только экологическим воспитанием. Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что необходимо уделить больше внимания формированию экомышления в нашей стране. Однако в школьной программе до сих пор нет такого предмета, где формируется представление о том, как окружающая среда меняется под воздействием человека.

Анастасия Сливинская