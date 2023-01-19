АвтоМир / Дороги

Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «ГорДозор», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

На прошлой неделе энергетики оперативно устранили неполадки на линиях наружного освещения в Пскове. Но достаточно ли освещены улицы и дворы в городе? Почему на дорогах и пешеходных переходах освещение должно отличаться? Куда обращаться жителям многоквартирных домов, чтобы их дворы стали светлее?

Ответы на эти и другие вопросы попробуют найти ведущие урбанистической программы «ГорДозор» Николай Мельков и Александр Елисеев.

Трансляция завершена.