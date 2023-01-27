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Владимир Кузь: Ольгинский мост нуждается в капитальном ремонте

Ольгинский мост в Пскове нуждается в капитальном ремонте. Об этом сообщил заместитель директора ООО «СпецДор 60», зампредседателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Владимир Кузь в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Давайте скажем объективно, Ольгинский мост нуждается в капитальном ремонте. Не только в замене асфальта. Там нужно и с опорами, и с перекрытием работать. Так же, как ведется работа с Троицким мостом. Все остальное – было текущее содержание, латание дыр. Город сейчас работает над этим вопросом, и Михаил Юрьевич (Ведерников, губернатор – ред.) к этому прикладывает активные усилия для того, чтобы получить финансирование на капитальный ремонт Ольгинского моста. Но мы просто не можем перекрыть его и капитально отремонтировать. Нужен дублёр, иначе город просто встанет», – отметил гость студии.

По его словам, глава города Борис Елкин принял решение: попробовать отремонтировать покрытие моста по новой технологии с применением литого асфальта. «Та же самая технология, которую применили на Троицком мосту. То есть мы какое-то время выиграем: 3-4-5 лет», – сообщил он.

Владимир Кузь подчеркнул, что с такой технологией отказа от капитального ремонта моста не будет.

«Сейчас нужно просто выгадать время. Прежде, чем получить любое финансирование, нужно сделать проект. Он должен пройти государственную экспертизу, потом подать документы либо в правительство, либо в Минтранс на финансирование. Государственная Дума должна утвердить его в бюджете. Эти процедурные моменты занимают очень большое количество времени. И, соответственно, нам нужно понимать, что нам нужен дублер, прежде чем закрывать этот мост, потому что он основной, центральный, без него никак», – заключил он.