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Движение по двум полосам на улице Коммунальной закроют в Пскове

Движение по двум полосам на улице Коммунальной закроют в Пскове 1 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

В связи с проведением ремонта инженерных сетей газоснабжения с 9:00 до 17:00 будет закрыто движение автотранспорта по двум полосам проезжей части улицы Коммунальной в районе дома №11 по улице Киселева в прямом и обратном направлении.

«Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок. При движении просьба внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков», - добавили в пресс-службе.