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Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о зимнем содержании дорог в Псковской области

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - заместитель директора ООО «СпецДор 60», зампредседателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Владимир Кузь. Ведущая Любовь Кузнецова поговорит с ним о зимнем содержании дорог региона.

«Европейская» зима показывает нам, что многие участки дорог, в том числе не так давно отремонтированные, не выдерживают так называемых переходов через ноль. В чем причина происходящего? Какую оценку можно поставить подрядчикам за обслуживание дорог? Вредит ли применение пескосоляной смеси качеству дорожного полотна?

Трансляция завершена.