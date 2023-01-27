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Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: зимняя уборка города – коммунальщики справляются?

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Кузница», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы. Мимо них нельзя пройти, их нельзя не заметить, ведь они касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Сегодня ведущая Любовь Кузнецова предлагает поговорить о зимней уборке Пскова.

Эту неделю синоптики называют снежной: периодически в области будут идти снег, мокрый снег, дождь. Предыдущие сутки над Псковщиной господствовал циклон «Николас», разыгралась настоящая метель. Все эти природные капризы вновь ставят вопрос о зимней уборке дорог — не только проезжей части, но и тротуаров, дворов, междворовых проездов, остановок и пешеходных переходов. Какова схема уборки самого крупного города области? Как распределены обязанности между подрядчиками, муниципальными службами и управляющими компаниями? Каковы приоритеты в тот момент, когда разверзаются хляби небесные и снег идет часами? Чем обрабатывают наши дороги и тротуары? И не являются ли реагенты причиной, по которой на дорогах появляются ямы?

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону: 56-73-72.