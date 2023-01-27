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Пешеходы чаще пишут жалобы по поводу уборки улиц – Павел Кипрушев

Пешеходы чаще пишут жалобы и обращения на уборку улиц, чем водители автомобилей. Об этом заявил и. о. директора предприятия «Псковавтодор» Павел Кипрушев в эфире программы «Кузница» на радио «ПЛН FM».

«Рабочая смена работает в два этапа, и мы стараемся как можно быстрее реагировать на обращения. Замечания, которые к нам приходят на почту или в социальных сетях, чаше присылают пешеходы. С водителями у нас связь налажена, они у нас дисциплинированы и с пониманием относятся. В части автомобилистов я замечаний не находил», - прокомментировал руководитель дорожной компании.

Работа предприятия организована в две смены: первая смена приступает к работе в 6:00, вторая в 18:00. В настоящее время уборкой и расчисткой тротуаров, автобусных остановок, нанесением противогололедных средств занимается бригада из 10 человек. Также по городу работает два Bobcat и три комбинированных дорожных машины, один автопогрузчик и автомобиль МТЗ.

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«Хочется отметить, что в прошлом году благодаря поддержке правительства Псковской области мы закупили дополнительную уборочную дорожную технику. В целом, я считаю, что "Псковавтодор" справляется с поставленными задачами. Да, есть определенные трудности, а в этом году у нас погода капризная», - дополнил Павел Кипрушев.